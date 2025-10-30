Attacchi sui bus e in metrò | fermato il rapinatore con il cappello di lana e la svastica tatuata

Milano, 30 ottobre 2025 – Un filotto di rapine fra bus e fermate della metropolitana, interrotto dall’intervento della polizia. Un giovane ucraino di 18 anni è stato fermato con l’accusa di rapina aggravata e tentata estorsione. Tre i colpi contestati (ai quali si aggiunge la tentata estorsione, diretta conseguenza di uno degli assalti), avvenuti fra il 17 e il 20 ottobre scorsi. Il diciottenne – noto alle forze dell’ordine per una raffica di accuse riguardanti reati contro il patrimonio – è stato identificato in via Soderini, subito bloccato e portato in carcere a San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

