Atp Parigi Sinner è granitico | Cerundolo sconfitto in due set
Una gara difficile nel primo set e in discesa nel secondo grazie alla sua forza mentale e fisica: Jannik Sinner abbatte anche Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-5, 6-1 dopo un'ora e 26 minuti di gioco. Ai quarti di finale, domani, se la vedrà contro Ben Shelton. La gara di oggi è stata determinata da un paio di game persi nel primo set e sul proprio servizio dall'altoatesino che nel secondo set ha trovato la quadra e lasciato davvero le briciole all'avversario argentino. Le parole di Jannik. " Sono stato due volte avanti nel primo set ma non sono riuscito a convertire e non mi sono messo in una posizione semplice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
