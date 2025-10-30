Atp Parigi Sinner-Cerundolo | chi è l’avversario e dove vedere la gara

Il debutto di Jannik Sinner nell'ultimo Masters 1000 stagionale, a Parigi, prima delle Atp Finals di Torino è avvenuto come da copione: Zizou Bergs è stato sconfitto agevolmente in due set e l'altoatesino si è garantito gli ottavi di finale. Quest'oggi, infatti, se la vedrà contro l'argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking Atp. Chi è l'avversario. Il 27enne nato a Buenos Aires è figlio d'arte: il padre Alejandro ha giocato a tennis negli anni Ottanta e lui ha iniziato sin dai cinque anni a tenere una racchetta in mano. Dotato di un dritto potente (colpo preferito), Cerundolo predilige la terra battuta anche se il suo torneo preferito è Wimbledon: il suo best ranking è stato raggiunto pochi mesi fa, nel maggio 2025, con la 18esima posizione dopo aver ottenuto la vittoria più importante della sua carriera contro Alexander Zverev nell'Atp Masters 1000 di Madrid in semifinale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

