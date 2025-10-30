Atp Parigi – Sinner batte Cerundolo e accede ai Quarti dove troverà Shelton Fuori Sonego

Bella vittoria per il numero due al mondo Jannik Sinner. L’azzurro batte il tennista argentino Cerundolo in due set a fasi alterne. Una prestazione positiva e Jannik Sinner ha regolato in meno di un’ora e mezza contro il tennista argentino Cerundolo, sconfitto con il risultato di 7-5;6-1. Due set differenti ma Jannik ha offerto una buona prova ed ha regolato un top 20 senza grande sofferente. Ora continua la rincorsa al numero 1 (che otterrebbe vincendo il torneo) e domani Jannik affronterà il tennista americano Ben Shelton, altro grande avversario del torneo. Sinner avanza nel torneo, esce ma lotta Sonego. 🔗 Leggi su Sportface.it