Atp Parigi – Sinner batte Cerundolo e accede ai Quarti dove troverà Shelton Fuori Sonego
Bella vittoria per il numero due al mondo Jannik Sinner. L’azzurro batte il tennista argentino Cerundolo in due set a fasi alterne. Una prestazione positiva e Jannik Sinner ha regolato in meno di un’ora e mezza contro il tennista argentino Cerundolo, sconfitto con il risultato di 7-5;6-1. Due set differenti ma Jannik ha offerto una buona prova ed ha regolato un top 20 senza grande sofferente. Ora continua la rincorsa al numero 1 (che otterrebbe vincendo il torneo) e domani Jannik affronterà il tennista americano Ben Shelton, altro grande avversario del torneo. Sinner avanza nel torneo, esce ma lotta Sonego. 🔗 Leggi su Sportface.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sinner, il gesto bellissimo con un bambino a Parigi: “Questa è per te, ok?”, la reazione è pazzesca - facebook.com Vai su Facebook
BUONA LA PRIMA PER JANNIK Il solito, solido Jannik Sinner supera senza troppe difficoltà Zizou Bergs e vola agli ottavi del torneo di Parigi. Per un posto nei quarti, l’azzurro affronterà l’argentino Cerúndolo, numero 21 del ranking ATP #Tennis #Rolex - X Vai su X
Sinner batte Cerundolo 7-5, 6-1 all’ATP Parigi: sfiderà Shelton al prossimo turno - Jannik Sinner ha sfidato oggi Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi: 7- Come scrive fanpage.it
Soffre un set, poi schianta Cerundolo: Sinner nei quarti a Parigi, domani contro Shelton - Per la prima volta Jannik si qualifica tra gli ultimi 8 nel 1000 parigino. Da gazzetta.it
Atp Parigi, Sinner affronta Cerundolo: in corso il 1° set. Ora anche Sonego-Medvedev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner affronta Cerundolo: in corso il 1° set. Come scrive tg24.sky.it