Atp Parigi Bercy Sinner batte Cerundolo e approda ai quarti | ora sfida contro Shelton
Jannik Sinner ai quarti di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de "La Defense Arena" della capitale francese. L’azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, si è imposto in due set sull'argentino Francisco Cerundolo, 21esimo nel ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-1. Ai quarti Sinner sfiderà lo statunitense Ben Shelton. 🔗 Leggi su Feedpress.me
