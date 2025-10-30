Atp Parigi Bercy 2025 Sinner e Sonego oggi in campo | orari e dove vederli

Al torneo Atp Parigi Bercy 2025 torna in campo oggi, 30 ottobre, Jannik Sinner. Il tennista azzurro numero 2 del mondo affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking, in un match degli ottavi di finale sul cemento indoor parigino. Sinner ha sconfitto ieri nei 16esimi il belga Zizou Bergs. L’altoatesino punta ad andare più avanti possibile nel torneo che ha visto uscire subito il suo rivale, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, sconfitto da Cameron Norrie, per tornare in vetta al ranking in vista delle Atp Finals. Oggi scende in campo anche Lorenzo Sonego, che ieri ha sconfitto il numero 8 Lorenzo Musetti nel derby azzurro, complicando di molto la corsa dello stesso Musetti alla partecipazione alle Atp Finals. 🔗 Leggi su Lapresse.it

