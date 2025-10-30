Atp Parigi 2025 Sinner ai quarti | battuto Cerundolo in due set

Lapresse.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2025. L’italiano, nel suo match degli ottavi di finale, ha battuto in due set l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6 (5) 6-1 in un’ora e 26?. Sinner per l’accesso in semifinale se la vedrà con lo statunitense Ben Shelton. Paris quarter-finals: Unlocked? Next up: Ben Shelton #RolexParisMasters pic.twitter.comZMpkxB064K — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 30, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atp parigi 2025 sinner ai quarti battuto cerundolo in due set

© Lapresse.it - Atp Parigi 2025, Sinner ai quarti: battuto Cerundolo in due set

