Atp Parigi 2025 Sinner ai quarti | battuto Cerundolo in due set
Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2025. L’italiano, nel suo match degli ottavi di finale, ha battuto in due set l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6 (5) 6-1 in un’ora e 26?. Sinner per l’accesso in semifinale se la vedrà con lo statunitense Ben Shelton. Paris quarter-finals: Unlocked? Next up: Ben Shelton #RolexParisMasters pic.twitter.comZMpkxB064K — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 30, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Sinner, il gesto bellissimo con un bambino a Parigi: “Questa è per te, ok?”, la reazione è pazzesca - facebook.com Vai su Facebook
BUONA LA PRIMA PER JANNIK Il solito, solido Jannik Sinner supera senza troppe difficoltà Zizou Bergs e vola agli ottavi del torneo di Parigi. Per un posto nei quarti, l’azzurro affronterà l’argentino Cerúndolo, numero 21 del ranking ATP #Tennis #Rolex - X Vai su X
LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 4-, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro - 15 A metà rete il rovescio del sudamericano. Lo riporta oasport.it
Sinner batte Cerundolo 7-5, 6-1 all’ATP Parigi: sfiderà Shelton al prossimo turno - Jannik Sinner ha sfidato oggi Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi: 7- Riporta fanpage.it
ATP Parigi: agli ottavi Sinner batte Cerundolo e rilancia la corsa per tornare numero 1 - Jannik parte con qualche difficoltà, ma poi recupera inesorabile e ... Riporta tg.la7.it