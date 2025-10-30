ATP Parigi 2025 Shelton sfiderà Sinner Approdano ai quarti Zverev ed Aliassime Sorpresa Bublik

È il momento di entrare in campo per una delle giornate più affascinanti, il torneo ATP di Parigi disputa i match degli ottavi di finale. Jannik Sinner aumenta i giri del motore a partita in corso, supera l’insidia Cerundolo e si guadagna la sfida con Ben Shelton. Approdano ai quarti Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev. Il kazako Alexander Bublik firma la sorpresa eliminando Taylor Fritz. Valentin Vacherot, vincitore del torneo di Shanghai, continua la sua favola e supera anche il britannico Cameron Norrie 7-6(4) 6-4 in un’ora e trentotto minuti. Il monegasco, dopo aver salvato l’unica palla break del primo set nel quinto gioco, si aggiudica in volata il tie-break del primo parziale vincendo tre degli ultimi quattro punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Parigi 2025, Shelton sfiderà Sinner. Approdano ai quarti Zverev ed Aliassime. Sorpresa Bublik

Contenuti che potrebbero interessarti

Sinner sfiderà Shelton per un posto in semifinale a Parigi: data e orario - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Shelton in tv, ATP Parigi 2025: orario preciso, programma, streaming - - X Vai su X

ATP Parigi 2025, Shelton sfiderà Sinner. Approdano ai quarti Zverev ed Aliassime. Sorpresa Bublik - È il momento di entrare in campo per una delle giornate più affascinanti, il torneo ATP di Parigi disputa i match degli ottavi di finale. Come scrive oasport.it

Sinner-Shelton in tv, ATP Parigi 2025: orario preciso, programma, streaming - Jannik Sinner affronterà Ben Shelton ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Riporta oasport.it

ATP Parigi: Bublik ferma Fritz! Shelton e De Minaur volano ai quarti (e a Torino) - ATP | L'australiano e lo statunitense staccano il pass per le Finals di Torino grazie all'approdo ai quarti a Parigi. Come scrive ubitennis.com