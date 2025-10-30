ATP Parigi 2025 Shelton sfiderà Sinner Approdano ai quarti Zverev ed Aliassime Sorpresa Bublik

È il momento di entrare in campo per una delle giornate più affascinanti, il torneo ATP di Parigi disputa i match degli ottavi di finale. Jannik Sinner aumenta i giri del motore a partita in corso, supera l’insidia Cerundolo e si guadagna la sfida con Ben Shelton. Approdano ai quarti Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev. Il kazako Alexander Bublik firma la sorpresa eliminando Taylor Fritz. Valentin Vacherot, vincitore del torneo di Shanghai, continua la sua favola e supera anche il britannico Cameron Norrie 7-6(4) 6-4 in un’ora e trentotto minuti. Il monegasco, dopo aver salvato l’unica palla break del primo set nel quinto gioco, si aggiudica in volata il tie-break del primo parziale vincendo tre degli ultimi quattro punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

