ATP Parigi 2025 risultato 29 ottobre | Zverev ed Auger-Aliassime si salvano cade Ruud Vacherot batte ancora Rinderknech

Si completa il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi, con il tabellone di singolare maschile che si allinea agli ottavi di finale, nei quali l’Italia sarà rappresentata da due tennisti: il numero 2 del seeding, Jannik Sinner, liquida il belga Zizou Bergs con lo score di 6-4 6-2, mentre il derby azzurro viene vinto da Lorenzo Sonego, che batte in rimonta la testa di serie numero 7, Lorenzo Musetti, sconfitto con il punteggio di 3-6 6-3 6-1. Sinner affronterà domani l’ argentino Francisco Cerúndolo, il quale riesce a piegare al tiebreak del terzo set il serbo Miomir Kecmanovi?, battuto per 7-5 1-6 7-6 (4), mentre Sonego dovrà vedersela con il numero 11 del tabellone, il russo Daniil Medvedev, il quale approfitta del forfait del bulgaro Grigor Dimitrov e passa il turno senza scendere in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

