ATP Finals 2025 ufficiali le otto coppie qualificate in doppio | Bolelli Vavassori saranno in quarta fascia
La sconfitta del monegasco Hugo Nys e del transalpino Édouard Roger-Vasselin negli ottavi di finale di doppio dell’ATP Masters 1000 di Parigi sancisce la matematica qualificazione degli statunitensi Christian Harrison ed Evan King alle Nitto ATP Finals 2025 di tennis. Si tratta dell’ ottava ed ultima coppia a qualificarsi all’ultimo torneo stagionale: il campo dei partenti della manifestazione che si svolgerà a Torino da domenica 9 a domenica 16 novembre è ormai completo, e l’Italia sarà rappresentata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che chiuderanno la Race al settimo posto. Le altre sei coppie aritmeticamente qualificate alle ATP Finals sono Julian CashLloyd Glasspool, Marcel GranollersHoracio Zeballos, Marcelo ArevaloMate Pavic, Harri HeliovaaraHenry Patten, Joe SalisburyNeal Skupski e Kevin KrawietzTim Puetz. 🔗 Leggi su Oasport.it
