Atletica nascono i primi Mondiali sul tapis roulant | chi può iscriversi

Ilgiornale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincere una medaglia (ma anche tanti bei soldini) e salire su un podio virtuale pur non essendo un atleta professionista adesso non sarà più soltanto un sogno: dal 2026 prenderanno il via i Mondiali di Atletica su tapis roulant grazie all'idea e alla partnership lanciata da Technogym e World Athletics. Si tratta della prima competizione di corsa virtuale indoor che metterà in contatto atleti professionisti e appassionati nei centri fitness e sportivi di tutto il mondo. Cos'è "Run X". Il nome tecnico della competizione è "Run X" e sarà corsa su una distanza di 5 km: già a partire dai primi tre mesi del 2026 i centri fitness e wellness di tutto il mondo potranno affiliarsi e unirsi alla rete che ospiterà il primo Campionato Mondiale di Tapis Roulant. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

atletica nascono i primi mondiali sul tapis roulant chi pu242 iscriversi

© Ilgiornale.it - Atletica, nascono i primi Mondiali sul tapis roulant: chi può iscriversi

Altri contenuti sullo stesso argomento

atletica nascono primi mondialiAtletica, nascono i primi Mondiali sul tapis roulant: chi può iscriversi - dal 2026 prenderanno il via i Mondiali di Atletica su tapis roulant grazie all'idea e alla partnership lanciata da Technogym e World Athletics. Si legge su ilgiornale.it

atletica nascono primi mondialiI Mondiali di atletica aperti a tutti: nasce Run X, i 5.000 sul tapis roulant (con 100.000 dollari di montepremi) - Con i Mondiali virtuali World Athletics prova a reinventarsi: si parte nel 2026, chiunque può iscriversi se la sua palestra si affilia al circuito. Scrive corriere.it

Nasce il Mondiale di tapis roulant: World Athletics si allarga al mondo indoor, montepremi di lusso - Technogym e World Athletics (la Federazione Internazionale di atletica) hanno presentato RUN X, il primo Mondiale di corsa su tapis roulant. Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Atletica Nascono Primi Mondiali