Atletica nascono i primi Mondiali sul tapis roulant | chi può iscriversi
Vincere una medaglia (ma anche tanti bei soldini) e salire su un podio virtuale pur non essendo un atleta professionista adesso non sarà più soltanto un sogno: dal 2026 prenderanno il via i Mondiali di Atletica su tapis roulant grazie all'idea e alla partnership lanciata da Technogym e World Athletics. Si tratta della prima competizione di corsa virtuale indoor che metterà in contatto atleti professionisti e appassionati nei centri fitness e sportivi di tutto il mondo. Cos'è "Run X". Il nome tecnico della competizione è "Run X" e sarà corsa su una distanza di 5 km: già a partire dai primi tre mesi del 2026 i centri fitness e wellness di tutto il mondo potranno affiliarsi e unirsi alla rete che ospiterà il primo Campionato Mondiale di Tapis Roulant. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
