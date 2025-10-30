Atassia di Friedreich | una linea gialla per la campagna ChallengeYourBalance

(Adnkronos) – Perdere l'equilibrio può sembrare una banalità: una disattenzione, un passo falso, un momento di stanchezza. Ma per alcune persone è il primo segnale di una malattia neuromuscolare genetica rara, progressiva, ancora poco conosciuta e diagnosticata troppo tardi: l'atassia di Friedreich (Af). I sintomi, spesso trascurati o male interpretati, comprendono la progressiva perdita di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

