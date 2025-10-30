Atalanta sollievo per de Roon | niente lesione al flessore non starà fuori a lungo
CALCIO. Il capitano potrebbe essere convocato per la partita di Udine dell’1 novembre, ma difficilmente sarà rischiato come titolare. Anche perché le alternative ci sono. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
