Atalanta sollievo per de Roon | niente lesione al flessore non starà fuori a lungo

Ecodibergamo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Il capitano potrebbe essere convocato per la partita di Udine dell’1 novembre, ma difficilmente sarà rischiato come titolare. Anche perché le alternative ci sono. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta sollievo per de roon niente lesione al flessore non star224 fuori a lungo

© Ecodibergamo.it - Atalanta, sollievo per de Roon: niente lesione al flessore, non starà fuori a lungo

Leggi anche questi approfondimenti

atalanta sollievo de roonAtalanta, sollievo per de Roon: niente lesione al flessore, non starà fuori a lungo - Marten de Roon potrebbe essere convocato per la partita di Udine dell’1 novembre, ma difficilmente sarà rischiato come titolare. Come scrive ecodibergamo.it

atalanta sollievo de roonDe Roon, infortunio in Atalanta-Milan: contrattura al flessore. Le news - Juric perde il suo capitano per un infortunio muscolare: sostituito dopo 20’ di gara contro il Milan, per l’olandese si tratta di una contrattura al flessore sinistro nel momento in cui la Dea è ... Lo riporta sport.sky.it

atalanta sollievo de roonInfortunati Atalanta, c’è il verdetto su De Roon e novità Scalvini - Buone notizie per Juric in vista della prossima 10^ giornata contro l'Udinese. Come scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Sollievo De Roon