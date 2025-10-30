Atalanta-Milan Ricci premiato come MVP della gara dai tifosi rossoneri

A Bergamo il Milan pareggia 1-1 con l’Atalanta: secondo pari di fila ma prova solida in un momento difficile. Protagonista Samuele Ricci, autore del primo gol rossonero e leader del centrocampo, premiato MVP dai tifosi sotto gli occhi di Gattuso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Ricci premiato come MVP della gara dai tifosi rossoneri

Dal punto di vista tattico, Atalanta Bergamasca Calcio-#Milan è stata una prima volta. Ivan #Juric ha scelto di partire senza centravanti ma non senza punte, con un atteggiamento molto ben definito e di certo tutt’altro che passivo. Qualche dettaglio, spogliati i p - facebook.com Vai su Facebook

. @Atalanta_BC, Juric: "Siamo stati tre volte il Milan. Abbiamo dominato in lungo e in largo, loro hanno fatto un tiro e un gol. Ennesima grande partita dei ragazzi, è veramente un peccato perché questa squadra merita di più" - X Vai su X

Atalanta-Milan 1-1: Ricci e Lookman si dividono la posta alla New Balance Arena - Rossoneri terzi, nerazzurri imbattuti ma con troppi pareggi. Si legge su lifestyleblog.it

Atalanta-Milan 1-1, gol e highlights: Lookman risponde a Ricci - Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più ... Scrive sport.sky.it

Atalanta-Milan, le pagelle della Gazzetta dello Sport: Ricci convince, ma ci si interroga su due grosse delusioni - Il Milan tiene a Bergamo ma resta l’amaro in bocca: i rossoneri hanno ritrovato solidità, ma al momento mancano i gol degli attaccanti. Segnala notiziemilan.it