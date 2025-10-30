Atalanta la Dea delle occasioni sprecate Ma adesso è tornato Ademola
Bergamo, 30 ottobre – All’Atalanta manca solo “l’ultimo metro” per fare gol. La nuova frontiera degli analisti del calcio moderno ha creato la voce xG, “expected gol”, ovvero quelle chiare occasioni realizzative che per una serie di parametri tecnici inseriti in un apposito e sofisticato algoritmo dicono che quell’opportunità avrebbe dovuto trasformarsi in una rete. Un’analisi che nella classifica del portale specializzato ‘Understat.com’, utilizzato appunto dagli analisti delle squadre, posiziona la Dea al terzo posto nella classifica virtuale della serie A italiana dietro all’Inter e al Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
