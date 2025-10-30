Atalanta escluse lesioni per De Roon | può già tornare contro l’Udinese
Zingonia. Nessuna grave conseguenza per Marten de Roon, il capitano dell’ Atalanta sostituito al 19? della partita di martedì sera (28 ottobre) contro il Milan a causa di una contrattura muscolare accusata al flessore sinistro in avvio di gara. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la possibile presenza di lesioni muscolari, togliendo non poche preoccupazioni ai nerazzurri. Il rientro in campo potrebbe avvenire già in questo weekend sul campo dell’Udinese: intanto, giovedì mattina, De Roon ha svolto soltanto terapie. La decisione definitiva verrà presa nella rifinitura di venerdì pomeriggio, alla vigilia della trasferta in Friuli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
