Astrolabio | rinnovata la concessione
Rinnovata la concessione per la gestione del CineTeatro Astrolabio di Villasanta. Dopo la scadenza del 3 settembre scorso, l’attività continua senza interruzione di servizio con la cooperativa di Seregno Controluce. In principio la gara d’appalto, formulata per i prossimi tre anni, era andata deserta. Poi i termini sono stati modificati (5 anni di appalto) e così si è ripresentata la coop seregnese. La concessione è stata integrata con la gestione del cinema estivo all’aperto, per dare una proposta continua su tutto l’anno. "Quindi - dice l’assessora alla Cultura, Valeria Bassani - l’arena estiva di Villa Camperio avrà un minimo di 18 spettacoli, contro i 6 precedenti, mentre la proposta della sala invernale Astrolabio offrirà un cartellone più vario tra cinema, teatro e cabaret ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
