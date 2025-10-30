ASSORAM rinasce in LIPHE per riscattare il valore invisibile in sanità
Oltre 130 aziende, quasi 220 magazzini per un totale di 10mila persone “portatori” di salute. Anche se “invisibile”, la rete della logistica healthcare italiana è l’infrastruttura critica, che garantisce ogni giorno l’integrità e la tempestività della distribuzione dei farmaci e dei prodotti sanitari. Una realtà che, nel nostro paese, è rappresentata da 60 anni da ASSORAM e che oggi, in un contesto di profondi cambiamenti normativi e tecnologici, rinasce come LIPHE (Logistica Integrata Pharma Healthcare). Non un semplice rebranding, ma una ridefinizione del suo ruolo in “hub di sistema”. Questa metamorfosi è stata al centro dell’evento intitolato “Le nuove rotte della salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it