Assolto dalle accuse di violenza sessuale l' insegnante del Tartini

È stato assolto l’insegnante del conservatorio Tartini che era stato accusato di violenza sessuale su un’allieva, che all’epoca dei fatti sarebbe stata minorenne. Per il primo capo d’imputazione, secondo il quale l’uomo avrebbe dato un bacio in bocca alla ragazza non consenziente, il Tribunale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

