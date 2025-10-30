Assolta la maestra accusata di aver adescato minori in chat come zia Martina | tornerà a insegnare video

Secoloditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata assolta in Corte di Appello a Bari, “perché il fatto non costituisce reato” Daniela Casulli, la maestra che nel 2021 era stata arrestata e sottoposta ai domiciliari con le accuse di produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne e poi condannata a sette anni e tre mesi nel 2024 in primo grado. Su l web era conosciuta come ‘zia Martina’. Secondo le accuse avrebbe adescato dei minorenni nel capoluogo pugliese. Con uno di loro avrebbe fatto sesso in un bed and breakfast alla presenza di altri due più piccoli. Le immagini sarebbero state filmate e trasmesse su un social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

assolta la maestra accusata di aver adescato minori in chat come zia martina torner224 a insegnare video

© Secoloditalia.it - Assolta la maestra accusata di aver adescato minori in chat come “zia Martina”: tornerà a insegnare (video)

Altri contenuti sullo stesso argomento

assolta maestra accusata averAssolta in Appello maestra di scuola elementare condannata a 7 anni per video porno con minori - La Corte d'Appello di Bari ha assolto una maestra 48enne di scuola elementare, Daniela Casulli, che nel luglio del 2024 era stata condannata in primo grado a 7 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa ... rainews.it scrive

assolta maestra accusata averBari, adescamento di minori e video hard: maestra assolta in appello - Una maestra di scuola elementare è stata assolta in appello a Bari dopo una condanna in primo grado a 7 anni e 3 mesi. Scrive tg24.sky.it

assolta maestra accusata averSesso con minori e video hard, maestra assolta in appello a Bari: “Il fatto non costituisce reato” - La maestra barese, quarantacinquenne all'epoca dei fatti, non ha mai negato i rapporti sessuali con i minori spiegando però che avevano già quindici ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Assolta Maestra Accusata Aver