Assolta la maestra accusata di aver adescato minori in chat come zia Martina | tornerà a insegnare video

E’ stata assolta in Corte di Appello a Bari, “perché il fatto non costituisce reato” Daniela Casulli, la maestra che nel 2021 era stata arrestata e sottoposta ai domiciliari con le accuse di produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne e poi condannata a sette anni e tre mesi nel 2024 in primo grado. Su l web era conosciuta come ‘zia Martina’. Secondo le accuse avrebbe adescato dei minorenni nel capoluogo pugliese. Con uno di loro avrebbe fatto sesso in un bed and breakfast alla presenza di altri due più piccoli. Le immagini sarebbero state filmate e trasmesse su un social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Assolta la maestra accusata di aver adescato minori in chat come “zia Martina”: tornerà a insegnare (video)

