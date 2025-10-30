Associazione Ristoratori Toscani al servizio degli studenti fiorentini

Si è svolto questa mattina presso l’Auditorium di San Bartolo a Cintoia l’incontro su intolleranze e allergie alimentari promosso dall’Istituto Professionale “Bernardo Buontalenti” e rivolto alle classi quinte di cucina e sala. Un momento di dialogo tra scuola, imprese e associazioni che rafforza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Grande notizia per il settore della ristorazione e dell'ospitalità ad Alba! Massimo Camia è stato riconfermato presidente dell'Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi. Scopri tutti i dettagli dell'assemblea e le nuove prospettive per il futuro! ? Clicca per - facebook.com Vai su Facebook

L'allarme di Ristoratori Toscana: “o chiudiamo o ci fagocita la criminalità” - Nonostante riaperture e situazioni non drammatiche in diverse località d’Italia, specialmente al mare, sui laghi e in montagna dove la gran parte ha deciso – come previsto – di concentrare le scelte ... Scrive gamberorosso.it

Nuovo bando Toscana servizio civile regionale, fino a 3158 posti - E' stato pubblicato oggi il nuovo bando per il servizio civile regionale della Toscana, finanziato con oltre 20 milioni di euro del Fondo sociale europeo e rivolto a oltre 500 enti iscritti all'albo r ... Riporta msn.com