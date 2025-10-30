Assicuratore ucciso per aver negato l' uso del bagno | 49enne condannato a 24 anni
Si è concluso con una condanna a 24 anni di reclusione il processo presso la Corte d'Assise di Bari per l'omicidio dell'assicuratore 71enne di Santeramo Luigi Labarile, avvenuto il 22 settembre del 2023. La condanna, come riporta l'Ansa, è stata emessa a carico del 49enne Francesco Bradascio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
