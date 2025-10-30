Assemblea Nato a base aerea Trapani Birgi Cesa | Eccellenza a garanzia di pace e sicurezza

Lorenzo Cesa – foto Roberto Di Blasio TRAPANI – L’ultima tappa della visita in Sicilia dell’Assemblea della Nato ha avuto luogo ieri alla base aerea di Trapani Birgi. I parlamentari italiani ed esteri sono stati ricevuti dal Colonnello Daniele Mastroberti, che ha illustrato le attività del 37° Stormo a tutela della sicurezza dei cieli dell’Italia e dell’Alleanza Atlantica. Gli ospiti hanno anche avuto modo di approfondire l’operatività del locale centro SAR (Save And Rescue) e del FOB (Forward Operations Base) della Nato. “La base di Trapani Birgi è un’eccellenza dell’Aeronautica militare che conferma l’impegno dell’Italia nel Mediterraneo e in Europa a garanzia della pace e della sicurezza – ha dichiarato Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione italiana nell’Assemblea NATO – Ringrazio il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, per averci offerto questa opportunità di approfondimento di una realtà di cui tutti i nostri colleghi esteri presenti hanno riconosciuto il valore”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

