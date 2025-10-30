Assegno di inclusione da Calderone scena muta sulle frodi
Non è forse una vera e propria scena muta, ma quella di Marina Calderone sulle frodi riguardanti l’Assegno di inclusione non è di certo una risposta esauriente. All’interrogazione presentata dal deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, sul tema delle frodi delle misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza, la ministra del Lavoro ha risposto parlando di fatto di altro. Calderone, durante il question time alla Camera, si è limitata a parlare del sistema di controlli dell’Assegno di inclusione sostenendo che le cifre sulle frodi indicate nell’interrogazione “sono notizie che non ritornano” sulla base delle indicazioni ministeriali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
