Assegnato ad Alfonso Cuarón il Premio Fellini 2025

Il nuovo corso del Premio Fellini parte da Alfonso Cuarón. Sarà infatti il regista e sceneggiatore messicano, due volte premio Oscar con Gravity (2013) e con Roma (2018) vincitore anche del Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia, a ricevere domenica 7 dicembre al Teatro Galli il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

