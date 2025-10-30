Assegnato ad Alfonso Cuarón il Premio Fellini 2025

Riminitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo corso del Premio Fellini parte da Alfonso Cuarón. Sarà infatti il regista e sceneggiatore messicano, due volte premio Oscar con Gravity (2013) e con Roma (2018) vincitore anche del Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia, a ricevere domenica 7 dicembre al Teatro Galli il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

