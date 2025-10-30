Asl nomina due nuovi direttori a Radiodiagnostica e Radiologia

Asl 5 ha nominato due nuovi direttori di strutture complesse dell'ospedale Sant'Andrea: il dottor Piero Boraschi andrà a dirigere Radiodiagnostica mentre il dottor Matteo Barattini Radiologia Interventistica. Piero Boraschi si è laureato in Medicina e chirurgia e si è specializzato in Radiologia all'Università di Pisa. Si è perfezionato in "Diagnostica con ultrasuoni in chirurgia" e diplomato in Ecografia internistica e Ecografia clinica. Dal 1993 all'agosto del 2025 ha lavorato all'Unità operativa Radiodiagnostica 2 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana prima come assistente medico, poi come dirigente medico di primo livello ed infine, come responsabile della sezione professionale "Risonanza magnetica addominale".

