Ascolti tv This is me batte di nuovo Montalbano

I dati del 29 ottobre degli ascolti tv assegnano la vittoria a Silvia Toffanin con This is me che si distacca sempre di più da Montalbano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, This is me batte di nuovo Montalbano

News recenti che potrebbero piacerti

RECORD!! Ascolti clamorosi per la seconda puntata di "This is me" che raggiunge i 2.867.000 spettatori con il 21,2% di share vincendo la serata!. Picchi di oltre 6 milioni di spettatori!!! - facebook.com Vai su Facebook

"ascolti tv" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Ascolti tv ieri (29 ottobre): finale super per Silvia Toffanin, Montalbano tiene, De Martino non insidia Scotti - This is Me con oltre 3 milioni di spettatori, bene Zingaretti in replica (17% di share), ottimo Cazzullo: tutti i dati Auditel ... Secondo libero.it

Ascolti tv 29 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di This is me - La prima serata ha visto scontrarsi Il Commissario Montalbano su Rai1 e This is me su Canale 5, dopo la consueta ... Secondo fanpage.it

Ascolti tv mercoledì 29 ottobre: Montalbano, This is me, Chi l’ha visto? - Ascolti tv 29 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it