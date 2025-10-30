Ascolti TV | Mercoledì 29 Ottobre 2025 This is Me chiude in bellezza 23.3% Montalbano in replica al 17% ottimo Cazzullo 7.6%

Nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.772.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 This is Me ha conquistato 3.016.000 spettatori con uno share del 23.3%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Hercules – La leggenda ha inizio incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 29 Ottobre 2025. This is Me chiude in bellezza (23.3%), Montalbano in replica al 17%, ottimo Cazzullo (7.6%)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mercoledì 29 ottobre è in partenza la nuova rassegna #ATTRAVERSO di Arci Reggio Emilia, ventuno serate dedicate ad ascolti, visioni e letture nelle biblioteche della provincia di Reggio Emilia. Qui in biblioteca, mercoledì 12 novembre alle 21, è in progra - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv mercoledì 29 ottobre: Montalbano, This is me, Chi l’ha visto? - Ascolti tv 29 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it

Ascolti tv 29 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di This is me - La prima serata ha visto scontrarsi Il Commissario Montalbano su Rai1 e This is me su Canale 5, dopo la consueta ... Come scrive fanpage.it

Ascolti tv del 29 ottobre, Silvia Toffanin non teme Montalbano. De Martino non regge - Silvia Toffanin con “This Is Me” su Canale 5 non teme Montalbano su Rai 1. dilei.it scrive