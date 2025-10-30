Ascolti tv il mercoledì sera è di Canale5 | vincono ‘This is Me’ e ‘La Ruota della Fortuna’
(Adnkronos) – Nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre, è 'This is Me' su Canale5 a conquistare il prime time con 3.016.000 spettatori e il 23.3% di share. Secondo posto per la replica de 'Il Commissario Montalbano' su Rai1, seguita da 2.772.000 spettatori pari al 17%. Terzo gradino del podio per 'Chi l’ha Visto?' su . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
