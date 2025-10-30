Ascolti tv ieri sera 29 ottobre 2025 da This is me a ' Chi l' ha visto?' da Hercules al Commissario Montalbano lo scontro in prima serata
Scopriamo gli ascolti tv dell'ultima puntata di This is me e il confronto con gli altri programmi in prima serata, mercoledì 29 ottobre 2025 Ecco gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 29 ottobre 2025, che vedono lo scontro tra This is me su Canale 5, Il Commissario Montalbano su Rai 1, Hercu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ottimi ascolti per #Quartogrado, il programma condotto da @gianluigi.nuzzi e @alessandra.viero su @rete4 che ieri sera ha segnato il suo record stagionale con 1.290.000 spettatori totali e il 10.3% di share individui. La trasmissione Videonews è leader assol Vai su Facebook
“Monolocale” ha registrato nella giornata di ieri 6.388 ascolti totali (+66,05%) — “Iron Man” e “San Siro” hanno più che raddoppiato gli ascolti, con incrementi del 145,02% e 164,49%! - X Vai su X
Ascolti tv martedì 28 ottobre: Montalbano, La notte nel cuore, DiMartedì - Ascolti tv 28 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it
Ascolti tv ieri (28 ottobre): boom storico per Belve, Montalbano vola, batosta enorme per Affari Tuoi - Il commissario Montalbano vince col 16,4% di share, cade Bianca Berlinguer, Le Iene e Floris resistono, Scotti ancora lontano da De Martino: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it
Belve ascolti tv prima puntata: che delusione, Francesca Fagnani fa flop! Numeri davvero bassi! - Ieri, 29 ottobre 2025, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Belve: com'è andata in termini di ascolti tv? Scrive donnapop.it