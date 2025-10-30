Ascolti tv i dati del 29 ottobre 2025

Nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha portato a casa 2.772.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 This is Me registra 3.016.000 spettatori con uno share del 23.3%. Su Rai2 9-1-1 porta a casa 487.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 Hercules – La leggenda ha inizio porta a casa 805.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3, dopo la presentazione di 26 minuti (994.000 – 4.8%), Chi l'ha Visto? segna 1.423.000 spettatori (9.4%). Su Rete4, Realpolitik registra 345.000 spettatori (2.8%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.

