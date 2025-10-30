Silvia Toffanin è tornata in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata di This Is Me. E ancora una volta si è trovata ad affrontare un rivale ostico, ossia Il Commissario Montalbano su Rai 1. Ma Zingaretti non fa più così paura, visto che lo scorso 22 ottobre è stato costretto a cedere il primo posto nella classifica degli ascolti tv proprio alla Toffanin. D’altro canto, prima o poi doveva succedere visto che si tratta di repliche. Intanto, su Rai 3 è andato in onda Chi l’ha visto? che ha ospitato in studio Piera Maggio che si è presentata con il nuovo volto di Denise realizzato da una specialista forense americana esperta in elaborazione di immagini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 29 ottobre, Silvia Toffanin non teme Montalbano. De Martino non regge