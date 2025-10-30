Ascolti TV 30 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 30 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 30 ottobre 2025. Gli ascolti TV del 230 Ottobre 2025  hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Noi del Rione Sanità, mentre Canale 5 ha risposto con  Il Grande Fratello. Italia 1 ha offerto Vendetta, Rete 4 e LA7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Dritto E Rovescio e Piazzapulita. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 30 ottobre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 30 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Altri contenuti sullo stesso argomento

ascolti tv 30 ottobreAscolti tv 29 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di This is me - La prima serata ha visto scontrarsi Il Commissario Montalbano su Rai1 e This is me su Canale 5, dopo la consueta ... fanpage.it scrive

ascolti tv 30 ottobreAscolti tv, il mercoledì sera è di Canale5: vincono 'This is Me' e 'La Ruota della Fortuna' - 'Il Commissario Montalbano' al 17% su Rai1, 'Chi l’ha Visto? Riporta msn.com

ascolti tv 30 ottobreAscolti tv ieri (29 ottobre): finale super per Silvia Toffanin, Montalbano tiene, De Martino non insidia Scotti - This is Me con oltre 3 milioni di spettatori, bene Zingaretti in replica (17% di share), ottimo Cazzullo: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 30 Ottobre