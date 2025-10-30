Ascolti tv 29 ottobre | chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna i dati di This is me

I dati Auditel di ieri mercoledì 29 ottobre. La prima serata ha visto scontrarsi Il Commissario Montalbano su Rai1 e This is me su Canale 5, dopo la consueta sfida nell'access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

? Gli ascolti tv parlano del 15% di share e un milione 864mila telespettatori di media nella serata di lunedì 27 ottobre Leggi l'articolo #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

"Tale e quale show" domina gli ascolti del prime time di venerdì 17 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 19,6 % di share e 2 milioni 910 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Ascolti tv mercoledì 29 ottobre: Montalbano, This is me, Chi l’ha visto? - Ascolti tv 29 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it

Ascolti tv 29 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di This is me - La prima serata ha visto scontrarsi Il Commissario Montalbano su Rai1 e This is me su Canale 5, dopo la consueta ... fanpage.it scrive

Ascolti tv ieri 29 ottobre 2025: scopri chi ha vinto - Ascolti tv ieri 27 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di lunedì 27 ottobre 2025. Scrive mam-e.it