Una panchina in pietra al Santuario d’Appari dai coetanei del 1964, in memoria dell’amico scomparso un anno fa di Goffredo Palmerini PAGANICA (L’Aquila) – In una domenica di fine ottobre un significativo, singolare gesto in memoria dell’amico Ascolino, quello dei suoi coetanei del 1964. Per ricordarlo hanno fatto realizzare una panchina in bella pietra ambrata, sistemata all’ingresso del viale d’accesso al Santuario della Madonna d’Appari a Paganica, il paese dove l’ingegnere elettronico che progettava per l’esplorazione dello Spazio era nato e viveva. Sullo schienale è impressa questa frase: “ Ascoltare, dialogare, fare silenzio, pregare, riposare, e anche le parole non dette volano libere nello spazio e nei pensieri per. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ascolino Bernardi, dal mondo di relazioni nella sua Paganica allo spazio