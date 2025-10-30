Ascensore precipita nel vuoto dentro 4 persone Tutto in un istante poi succede l’incredibile
Un normale tragitto in ascensore si è trasformato in una paura senza precedenti. La cabina, partita lentamente verso il ventesimo piano, all’improvviso ha iniziato a precipitare. A bordo c’erano quattro persone: un anziano ingegnere elettromeccanico, sua figlia e una coppia ospite di alcuni vicini. Un evento spaventoso con un finale decisamente a sorpresa. A raccontare quanto accaduto è stato uno dei presenti: “L’ascensore ha sussultato. Prima che ce ne rendessimo conto stavamo cadendo nel vuoto”. Nel panico generale, il suo primo pensiero è stato chiaro: “Ho pensato che saremmo morti”. La sequenza, dicono i testimoni, è stata brutale e rapidissima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
