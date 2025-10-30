Ascensore nel vuoto poi il colpo di scena | Momenti di puro terrore in condominio ma nessuno poteva immaginare come sarebbe finita

Un pomeriggio qualunque, una routine che si trasforma all’improvviso. Un gruppo di persone entra in ascensore, ignaro che quel viaggio verso il ventesimo piano sarebbe diventato un incubo. Nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo dopo pochi secondi. Il cuore accelera, la mente si svuota: tutto precipita, letteralmente. La scena è quella che nessuno vorrebbe mai vivere: all’improvviso, la cabina si blocca, poi inizia a scendere con scatti improvvisi, mentre all’interno il panico prende il sopravvento. Quattro persone, tra cui un ingegnere anziano, sua figlia e una coppia di amici, si ritrovano sospesi fra paura e incredulità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it