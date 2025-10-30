Arzano la dottoressa Annunziata Alfano è la nuova Segretaria generale del Comune

Il Comune di Arzano accoglie la dottoressa Annunziata Alfano come nuova Segretaria Generale. Nata a Gragnano, laureata in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", la dottoressa Alfano ha conseguito il titolo di avvocato presso la Corte d'Appello di Napoli e ha maturato una consolidata esperienza nella pubblica amministrazione. Specializzata in Diritto civile, amministrativo e penale, ha frequentato corsi di perfezionamento in Diritto dei minori e della famiglia e in Attività negoziale della Pubblica Amministrazione presso le Università di Napoli e Salerno.

