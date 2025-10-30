Artigiani al lavoro per la pace la ‘Carovana’ fa tappa a Cesena

La ‘Carovana della Pace’ promossa da Acli ieri mattina ha fatto tappa a Cesena, in piazza della Libertà, portando un messaggio di speranza, dialogo e impegno concreto per la costruzione di un’ Europa fondata sul lavoro, la giustizia sociale e la dignità della persona. L’iniziativa, che attraversa l’Italia con lo slogan ‘Peace at work – Artigiani per la pace’, intende testimoniare come la pace si costruisca quotidianamente attraverso il lavoro, la collaborazione e le relazioni umane. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Enaip Forlì-Cesena, ente di formazione professionale delle Acli, con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

