Arti Marziali | quinto posto del cussino Santi nel trofeo di judo svoltosi a Spilimbergo
Ottimo quinto posto del giovane portacolori cussino Filippo Santi nel prestigioso gran premio nazionale “ Trofeo Città del mosaico ” di judo disputato a Spilimbergo, che ha visto affrontarsi sul tatami 240 judoka di 55 club provenienti da 4 nazioni. L’atleta allenato da Eric de La Paz – ancora in categoria Junior - ha chiuso ai piedi del podio fra i Senior 66 kg mostrando grande determinazione e potenziale che l’hanno portato a giocarsi una medaglia nei combattimenti finali. Dopo il bye nei 32esimi di finale, nel primo incontro è arrivata una sconfitta contro Enrico Fornasa (Ginnastica Triestina), poi medaglia di bronzo, ma l’atleta ferrarese ha saputo reagire prontamente, inanellando due vittorie consecutive, con una immobilizzazione a terra e un ippon, rispettivamente contro Alessio Torres e Andrea Carpegna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Un Baby Tonfa, piccolo strumento di difesa personale utilizzato nelle arti marziali, potrebbe rappresentare la chiave per risolvere il mistero del delitto di Garlasco. L’oggetto, solitamente in plastica o metallo e spesso agganciato a un portachiavi, è impiegato pe Vai su Facebook
Arti Marziali: quinto posto del cussino Santi nel trofeo di judo svoltosi a Spilimbergo - Ottimo quinto posto del giovane portacolori cussino Filippo Santi nel prestigioso gran premio nazionale “Trofeo Città del mosaico” di ... Riporta msn.com