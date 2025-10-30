Arti Marziali | quinto posto del cussino Santi nel trofeo di judo svoltosi a Spilimbergo

Ottimo quinto posto del giovane portacolori cussino Filippo Santi nel prestigioso gran premio nazionale “ Trofeo Città del mosaico ” di judo disputato a Spilimbergo, che ha visto affrontarsi sul tatami 240 judoka di 55 club provenienti da 4 nazioni. L’atleta allenato da Eric de La Paz – ancora in categoria Junior - ha chiuso ai piedi del podio fra i Senior 66 kg mostrando grande determinazione e potenziale che l’hanno portato a giocarsi una medaglia nei combattimenti finali. Dopo il bye nei 32esimi di finale, nel primo incontro è arrivata una sconfitta contro Enrico Fornasa (Ginnastica Triestina), poi medaglia di bronzo, ma l’atleta ferrarese ha saputo reagire prontamente, inanellando due vittorie consecutive, con una immobilizzazione a terra e un ippon, rispettivamente contro Alessio Torres e Andrea Carpegna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

