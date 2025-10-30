Quando José Mourinho ha salutato Marco Materazzi nel tunnel degli spogliatoi del Santiago Bernabeu non stava solo cambiando squadra: stava partendo per una missione. La sua esperienza al Santiago Bernabeu come allenatore del Real Madrid può essere considerata una Guerra Santa: non si trattava solo di battere sul campo il Barcellona di Pep Guardiola ma di dimostrare che il Gioco di Posizione non era l’unico modo per giocare a calcio. Come i teologi medievali, Mourinho era disposto a perdere tutto, la dignità, la sanità mentale, per dimostrare una tesi; e cioè che in Europa si potesse ancora vincere senza nemmeno sfiorare gli strumenti del gioco di posizione. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Arteta sta trasformando il calcio in un gioco oscuro e maligno