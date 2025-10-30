Arteta sta trasformando il calcio in un gioco oscuro e maligno
Quando José Mourinho ha salutato Marco Materazzi nel tunnel degli spogliatoi del Santiago Bernabeu non stava solo cambiando squadra: stava partendo per una missione. La sua esperienza al Santiago Bernabeu come allenatore del Real Madrid può essere considerata una Guerra Santa: non si trattava solo di battere sul campo il Barcellona di Pep Guardiola ma di dimostrare che il Gioco di Posizione non era l’unico modo per giocare a calcio. Come i teologi medievali, Mourinho era disposto a perdere tutto, la dignità, la sanità mentale, per dimostrare una tesi; e cioè che in Europa si potesse ancora vincere senza nemmeno sfiorare gli strumenti del gioco di posizione. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Arteta fa grande l'Arsenal, i Gunners ora sognano il titolo - Dopo tre stagioni concluse al secondo posto, e un'attesa di 12 anni dall'ultimo titolo nazionale, l'Arsenal, primo per distacco in Premier League, è il grande favorito della Premier League quando è ... Segnala msn.com
Come luccica l'Arsenal di Arteta: Gyokeres al primo sigillo, debutta il 15enne Dowman - L'Arsenal di Mikel Arteta si sta divorando in un sol boccone il Leeds neopromosso. Segnala m.tuttomercatoweb.com
Borseggiatori, cani, lampadine e ora piloti di caccia: i metodi di Arteta per far volare l'Arsenal - Mikel Arteta non è nuovo all'utilizzo di metodi non convenzionali per ottimizzare il rendimento dei ... Da gazzetta.it