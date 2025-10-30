Arriva un grande aggiornamento per Amazfit Balance 2 | ci sono tante novità e svariati miglioramenti

Tuttoandroid.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazfit Balance 2 sta ricevendo l'aggiornamento alla versione 3.30.0.2, che richiede un download bello corposo e che porta con sé alcune ottimizzazioni e un po' di cose nuove, molte delle quali richieste dagli utenti nell'ultimo periodo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

arriva un grande aggiornamento per amazfit balance 2 ci sono tante novit224 e svariati miglioramenti

© Tuttoandroid.net - Arriva un grande aggiornamento per Amazfit Balance 2: ci sono tante novità e svariati miglioramenti

News recenti che potrebbero piacerti

arriva grande aggiornamento amazfitArriva un grande aggiornamento per Amazfit Balance 2: ci sono tante novità e svariati miglioramenti - 2, che richiede un download bello corposo e che porta con sé alcune ottimizzazioni e un po' di cose nuove, molte delle quali richie ... tuttoandroid.net scrive

arriva grande aggiornamento amazfitAmazfit porta la nuova funzione di condivisione dei dati HRV sul wearable - 1 consente agli utenti di sincronizzare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) con un'a ... Scrive notebookcheck.it

arriva grande aggiornamento amazfitAndroid 16 e non solo tra le novità per Samsung, Sony e Amazfit: scopriamole tutte - Aggiornamenti per Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Buds3, Buds3 Pro, Sony Xperia 10 VI e Amazfit Helio Strap: ecco tutte le novità. Si legge su tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Arriva Grande Aggiornamento Amazfit