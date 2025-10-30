“Mafie in Brianza. Storia e documenti sulla ‘ndrangheta di casa nostra“ è la mostra itinerante che Brianza Sicura e Comune presentano al Centro culturale Santa Marta, a Vimercate. "Un percorso storico per sensibilizzare cittadini, scuole e istituzioni sulla presenza da 70 anni della criminalità organizzata sul territorio – spiegano i curatori – dalle prime infiltrazioni agli affari di oggi passando per le grandi indagini che hanno portato alla luce rapporti opachi nell’economia, nella politica e nella vita quotidiana della Provincia". Un mosaico di storie, documenti e immagini che aiutano a leggere con maggiore consapevolezza "una realtà spesso sottovalutata, ma che riguarda da vicino la nostra comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arriva “Mafie in Brianza“. Un percorso storico-civile dentro il malaffare: "Sensibilizziamo la gente"