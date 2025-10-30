Arriva la firma di Spalletti | ecco la durata dell' accordo con i bianconeri

Ora è ufficiale. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, l'ex tecnico di Roma, Inter, Napoli e della Nazionale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. Domani alle 12 la conferenza stampa di presentazione del toscano che torna in Serie A a due anni di distanza dallo storico scudetto conquistato con il Napoli e dopo la cocente delusione come commissario tecnico dell'Italia. L'esordio di "Lucio" sarà tra quarantotto ore sul campo della Cremonese nell'anticipo della 10^ giornata di campionato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Arriva la firma di Spalletti: ecco la durata dell'accordo con i bianconeri

Leggi anche questi approfondimenti

Ultim'ora: arriva la firma per Mascara con il club rossazzurro https://tinyurl.com/3wmxn2ex - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti nuovo allenatore Juve: l'annuncio ufficiale e la durata del contratto - L'ex Roma, Inter e Napoli è il nuovo tecnico bianconero: il racconto della giornata fino alla firma e alla nota del club ... Come scrive tuttosport.com

Pagina 1 | Spalletti nuovo allenatore Juve: l'annuncio ufficiale e la durata del contratto - L'ex Roma, Inter e Napoli è il nuovo tecnico bianconero: il racconto della giornata fino alla firma e alla nota del club ... Riporta tuttosport.com

Juve, Spalletti arriva a Torino: la prima giornata in bianconero del nuovo tecnico - Manca solo l'ufficialità, attesa dal mondo bianconero, ma Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Si legge su msn.com