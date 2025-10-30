Arriva la Cuffing Season | meno soldi più presenza Le donne scelgono partner emotivamente disponibili

Vanityfair.it | 30 ott 2025

Altro che conto in banca: nella stagione degli appuntamenti autunnali, ciò che davvero conquista è l’intenzionalità. Secondo un sondaggio condotto da Hinge, il 72% delle donne cerca un partner che sappia impegnarsi nella relazione, non uno che guadagni di più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

