Arriva in ospedale denutrito muore giorni dopo | l' inchiesta per maltrattamenti che scuote le case di riposo
“Disidratazione, infezione del sistema urinario, malnutrizione”. Quando l'ottantaquattrenne triestino protagonista di questa storia arriva al pronto soccorso di Cattinara, alla fine del mese di agosto, le sue condizioni appaiono già difficili. L'ambulanza è stata chiamata per una insufficienza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
TERAMO. Nuovo ospedale, arriva finanziamento da 38 milioni Guarda il servizio #teramo - facebook.com Vai su Facebook
Arriva sanguinante in ospedale e muore a Viterbo, indaga la procura. La donna è entrata la pronto soccorso ed è svenuta #ANSA - X Vai su X
Arriva sanguinante in ospedale e muore, indaga la procura - È svenuta, inutili i tentativi di salvarla con il rapido ricovero in rianimazione. Riporta ansa.it
Donna arriva in ospedale a Viterbo con una forte emorragia al basso ventre e muore - Gli agenti della Polizia di Stato coordinati dalla Procura di Viterbo indagano sulla morte di una 36enne arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa con una grave emorragia nel basso ventre. fanpage.it scrive
Arriva in ospedale con una grave perdita di sangue e muore - Una 36enne residente nella Tuscia è morta ieri mattina all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dopo essersi presentata al pronto soccorso con una grave emorragia in corso. Segnala rainews.it