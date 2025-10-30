Arriva al cinema K2-La grande controversia firmato da Reinhold Messner
Il celebre alpinista altoatesino rievoca, anche in chiave psicologica, la storia della spedizione italiana che nel 1954 conquistò la seconda montagna della Terra. E affronta le polemiche mai sopite che ne seguirono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Arriva al cinema "K2-La grande controversia", firmato da Reinhold Messner - Il celebre alpinista altoatesino rievoca, anche in chiave psicologica, la storia della spedizione italiana che nel 1954 conquistò la seconda montagna della Terra. Secondo msn.com
Arriva nei cinema italiani “K2 – La Grande Controversia”, firmato da Reinhold Messner - Il re degli Ottomila affronta uno dei capitoli più spinosi e contestati dell’alpinismo italiano. Riporta montagna.tv
“K2: la grande controversia”, arriva al cinema il documentario di Reinhold Messner - Domenica 26 ottobre a Milano esordio nazionale dell'opera proposta in anteprima allo scorso Trento Film Festival, in novembre diverse proiezioni nel capoluogo e altri centri della provincia. Si legge su giornaletrentino.it