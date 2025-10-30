Arresti in Comune i 4 politici coinvolti nell' inchiesta davanti al giudice

Tra chi ha scelto di replicare alle domande del magistrato e chi, invece, ha optato per il deposito di memorie scritte. Si sono svolti dinanzi al gip De Angelis del tribunale di Napoli gli interrogatori di garanzia degli amministratori locali di Santa Maria a Vico coinvolti nell’inchiesta della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

GdiF CASERTA: "Operazione suessola" - arresti nei confronti di esponenti del clan camorristico "Massaro" e amministratori del comune di Santa Maria a Vico per scambio elettorale politico mafioso. I militari della Compagnia di Marcianise stanno eseguendo u - facebook.com Vai su Facebook

Politica e camorra, scambio di favori per i voti: sei arresti a Santa Maria a Vico, 4 sono politici - Le indagini della GdF di Marcianise con il coordinamento della DDA di Napoli rivelano un patto elettorale per le comunali del 2020 ... Secondo ilcrivello.it

Clan e voto inquinato, arrestati 4 politici nel Casertano: una è candidata di FI alle Regionali Campania. Indagato carabiniere - Veronica Biondo, vicesindaco di Santa Maria a Vico, comune del Casertano, stringeva le mani di Fulvio Martusciello ... Lo riporta giustizianews24.it

Camorra e politica, 6 arresti nel Casertano - Una operazione della guardia di finanza di Caserta ha portato all’arresto di 6 indagati per scambio elettorale politico- Da msn.com