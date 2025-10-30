arrestato il terzo sospettato per il furto dei gioielli al museo louvre di parigi

È stato arrestato ieri sera nella regione di Parigi un terzo sospettato in relazione al furto al Louvre del 19 ottobre. Lo riferisce Bfmtv citando proprie fonti. Il sospettato è attualmente in custodia cautelare in attesa di essere interrogato dagli inquirenti. Ieri l’Interpol e la polizia tedesca hanno ufficialmente diffuso le immagini dei gioielli rubati, invocando l’aiuto delle persone per recuperare gli otto oggetti dal valore stimato di 88 milioni di euro, trafugati dalla Galleria d’Apollon. I preziosi sono stati aggiunti al database sulle opere d’arte rubate dell’Interpol, che contiene circa 57mila oggetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

